03:17, 1 октября 2025

Дуров рассказал историю про удаление Telegram из App Store в России

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, как чуть было не удалил приложение мессенджера из магазина приложений App Store в России, так как корпорация Apple не разрешала его обновить. Заявление прозвучало в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на YouTube.

Предприниматель напомнил, что после начала блокировки Telegram в России в 2018 году Apple для обновления потребовала сначала прийти к соглашению с российскими властями.

Тогда, по словам Дурова, он дал время команде подождать до вечера.

«Волшебным образом, за 15 минут до того как я собирался удалить Telegram из российского App Store, (...) Apple связались с нами и сказали: "Все в порядке. Ваше обновление одобрено"», — подчеркнул предприниматель.

Ранее Дуров рассказал, что около ста каналов с жестоким контентом и пропагандой жестоких действий каждый день блокируют в Telegram.

