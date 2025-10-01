«Герани» ВС России начали бить по движущимся целям

«Герани» ВС России стали бить по движущимся целям

Российские БПЛА-камикадзе типа «Герань» начали бить по движущимся целям. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«В Черниговской области впервые зафиксирован удар по украинскому железнодорожному эшелону с топливом прямо во время движения в 150-200 км от границы», — пишет канал.

Отмечается, что новая модель беспилотника была оснащена ночной камерой, системой наведения и связью с операторами на сотни километров, а первый БПЛА попал в локомотив, остановив движение, после чего другие дроны начали поражать платформы и цистерны.

Ранее стало известно, что в результате удара российскими дронами по зданию в Днепре был поражен кол-центр, занимавшийся телефонным мошенничеством.