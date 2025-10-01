Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:01, 1 октября 2025Бывший СССР

«Герани» ВС России начали бить по движущимся целям

«Герани» ВС России стали бить по движущимся целям
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom  

Российские БПЛА-камикадзе типа «Герань» начали бить по движущимся целям. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RV»).

«В Черниговской области впервые зафиксирован удар по украинскому железнодорожному эшелону с топливом прямо во время движения в 150-200 км от границы», — пишет канал.

Отмечается, что новая модель беспилотника была оснащена ночной камерой, системой наведения и связью с операторами на сотни километров, а первый БПЛА попал в локомотив, остановив движение, после чего другие дроны начали поражать платформы и цистерны.

Ранее стало известно, что в результате удара российскими дронами по зданию в Днепре был поражен кол-центр, занимавшийся телефонным мошенничеством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам нужно задушить Крым». В Британии призвали ударить по полуострову ракетами Taurus. Что ответил Кремль?

    Макрон назвал слабость США на Украине

    В пограничном регионе России допустили определенный дефицит бензина

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Секс двух туристов на пляже в Таиланде вызвал бурную реакцию местных жителей

    «Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?

    «Герани» ВС России начали бить по движущимся целям

    Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

    Появились новые подробности об отравлении российских школьников порошком

    Появились подробности о расправе над россиянкой и ее дочерями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости