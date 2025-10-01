Греф рассказал о человекоподобных роботах и суперинтеллекте

Греф: Через 3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы и готовить еду

Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий. Через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, а также подавать и готовить еду. Об этом на пленарной сессии Moscow Startup Summit рассказал глава Сбербанка Герман Греф, которого цитирует РИА Новости.

Также, по его мнению, в ближайшие 10 лет речь пойдет как минимум об Artificial General Intelligence, то есть общем искусственном интеллекте, а возможно и суперинтеллекте, который «фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся семь математических уравнений» и многие другие нерешенные проблемы. Все это даст большое количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.

Как отмечал ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, использование роботов поможет в преодолении дефицита кадров в России, но внедрять их нужно с учетом отраслевой структуры экономики.

«Есть отрасли, которые более роботоемкие, менее роботоемкие, которые легче роботизируются, которые сложнее роботизируются», — объяснял чиновник, по словам которого применение роботов в целом «может очень неожиданно сказаться».

