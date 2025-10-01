Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:48, 1 октября 2025Экономика

Греф рассказал о человекоподобных роботах и суперинтеллекте

Греф: Через 3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы и готовить еду
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Искусственный интеллект сможет заменить людей самых неквалифицированных профессий. Через 2-3 года человекоподобные роботы смогут подметать улицы, а также подавать и готовить еду. Об этом на пленарной сессии Moscow Startup Summit рассказал глава Сбербанка Герман Греф, которого цитирует РИА Новости.

Также, по его мнению, в ближайшие 10 лет речь пойдет как минимум об Artificial General Intelligence, то есть общем искусственном интеллекте, а возможно и суперинтеллекте, который «фактически решит нерешаемые проблемы человечества, в частности оставшиеся семь математических уравнений» и многие другие нерешенные проблемы. Все это даст большое количество прорывных возможностей в части создания принципиально новых технологий, материалов, средств транспорта, заключил Греф.

Как отмечал ранее первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, использование роботов поможет в преодолении дефицита кадров в России, но внедрять их нужно с учетом отраслевой структуры экономики.

«Есть отрасли, которые более роботоемкие, менее роботоемкие, которые легче роботизируются, которые сложнее роботизируются», — объяснял чиновник, по словам которого применение роботов в целом «может очень неожиданно сказаться».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

    На Западе признали неспособность украинских ракет «Фламинго» изменить ситуацию на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости