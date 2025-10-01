Губернатор исключил удар беспилотника из числа причин пожара на НПЗ в Ярославской области

Губернатор Евраев: НПЗ в Ярославской области не был атакован беспилотниками

НПЗ в Ярославской области не был атакован беспилотниками. Об этом сообщил глава региона Михаил Евраев в Telegram.

О пожаре на предприятии стало известно утром 1 октября. Кадры с места стали публиковать очевидцы.

Евраев подчеркнул, что ЧП носит техногенный характер. Атак беспилотников на регион зафиксировано не было, подчеркнул он. При этом возможных причин пожара губернатор не раскрыл.

Ранее в Дагестане произошел пожар на коньячном заводе. Пожар был снят на видео. На кадрах виден густой черный дым, исходящий от крыши здания. О столбе дыма сообщили и очевидцы ЧП в Ярославской области.