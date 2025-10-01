Отказался от порно, чуть не умер при покушении, раскрыл подробности о детях: главное из большого интервью Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в 2018 году его пытались отравить

Основатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В беседе, которая длилась больше четырех часов, предприниматель впервые заявил, что на него готовилось покушение, и рассказал, как французские спецслужбы намекали, что помогут ему после ареста, если он удалит некоторые Telegram-каналы. Кроме того, Дуров, давно известный своим экстравагантным образом жизни, раскрыл новые эпатажные детали о себе. В частности, он рассказал об отказе от порно и сахара, о влиянии брата и отца на его жизнь и о своих детях. Главное из интервью — в материале «Ленты.ру».

Попытка отравления

По словам Дурова, весной 2018 года на него было совершено покушение. Тогда предприниматель поселился в арендованном таунхаусе и вскоре заметил странного соседа, который оставил что-то у его двери. Через час Дуров стал ощущать сильное недомогание: «Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать».

Сначала стали пропадать зрение и слух, потом стало трудно дышать. Все это сопровождалось острой болью. Болью в сердце, желудке, кровеносных сосудах. Я думал, что все, это конец Павел Дуров основатель Telegram

Дуров потерял сознание и упал, очнулся он только на следующий день. По словам предпринимателя, он не мог встать из-за сильной слабости: «В течение еще двух недель я не мог ходить. Я оставался дома».

Основатель Telegram не уточнил, обращался ли за медицинской помощью и принимал ли какие-то лекарства. При этом он признался, что не рассказал о случившемся большей части своих сотрудников.

Я никогда не рассказывал об этом публично, потому что не хотел, чтобы все испугались Павел Дуров основатель Telegram

Вместе с тем Дуров заявил, что после пережитой попытки отравления он стал ощущать себя более свободным и начал ценить каждый прожитый день.

Просьбы французских спецслужб

Говоря об аресте во Франции, Дуров вновь заявил, что тогда французская разведка с его помощью пыталась повлиять на выборы в Румынии: по словам предпринимателя, спецслужбы просили его удалить в Telegram те каналы, которые поддерживали румынские консервативные силы и выступали против проевропейских кандидатов. «Я сказал: "Если вы думаете, что раз уж я тут застрял, то вы можете говорить мне, что делать, то вы сильно ошибаетесь"», — заявил бизнесмен.

Основатель Telegram добавил, что осенью 2024 года перед выборами в Молдавии французская разведка снова просила его ограничить доступ к некоторым каналам.

Ко мне обратился посредник и спросил, могу ли я удалить кое-какие молдавские каналы, потому что идут выборы и они боятся, что произойдет вмешательство в выборы. Меня спросили, могу ли я связаться с представителями молдавских властей и позаботиться об этом

Павел Дуров основатель Telegram

Журналист Лекс Фридман Кадр: Lex Fridman / YouTube

Дуров сказал, что его команда согласилась изучить этот вопрос и выяснить, действительно ли некоторые молдавские каналы нарушают правила Telegram. Затем представителям мессенджера отправили небольшой список каналов и ботов, и площадка ограничила доступ к тем из них, которые нарушали правила.

После этого, заверил предприниматель, Telegram получил еще один большой перечень каналов, которые просили заблокировать, но оснований ограничивать в ним доступ сотрудники мессенджера не нашли.

Но вот что интересно: французская разведка, которая просила нас удалить каналы в Молдавии, после того, как мы заблокировали некоторые каналы, дала мне понять через своего посредника, что они поговорили с судьей по моему делу и замолвили за меня словечко. Мне это показалось странным и даже шокирующим Павел Дуров основатель Telegram

Дети и наследство Дурова

Фридман и Дуров также поговорили о личной жизни предпринимателя. Журналист отметил, что существует некоторая путаница с тем, сколько именно у него детей. «Я и сам толком не знаю, сколько именно у меня биологических детей», — ответил Дуров.

При этом он добавил, что недавно, составляя завещание, осознал, что не хочет делать различий между своими биологическими детьми, которые были зачаты в результате донорства спермы, и своими детьми, зачатыми естественным путем.

Основатель Telegram сказал, что в случае, если биологические дети докажут родство с ним, они смогут претендовать на его наследство

Предприниматель также объяснил, почему он решил дать детям доступ к наследству только по достижении определенного возраста. По его мнению, чрезмерное количество денег в юном возрасте парализует мотивацию и силу воли.

Я решил, что будет логичнее разделить огромное богатство, которое, скорее всего, останется после меня, между сотней или большим количеством человек. В этом случае каждый потомок не получит слишком много. В то же время некоторые люди подсчитали и выяснили, что каждый ребенок получит много миллионов долларов. Так что я не уверен, что это сильно поможет ситуации Павел Дуров основатель Telegram

Семья основателя Telegram

Дуров также высказался о своих родителях: в частности, заявил, что ему очень повезло с отцом. По словам основателя Telegram, отец послужил для него и его брата Николая Дурова большим примером. Он также назвал отца невероятно терпеливым и эмоционально устойчивым человеком.

Он написал бесконечное множество книг о Древнем Риме и его литературе, десятки научных работ, и я всегда помню его за работой. (...) Наблюдать за отцом было само по себе большим уроком

Павел Дуров основатель Telegram

Свою мать предприниматель описал как прекрасную, очень умную и образованную женщину, однако добавил, что иногда она пыталась испытывать терпение отца. «А он всегда демонстрировал невероятное терпение», — добавил Дуров.

Одна из целей в моей жизни — никогда не разочаровывать отца Павел Дуров основатель Telegram

Павел Дуров и его девушка Юлия Вавилова Фото: IMAGO / Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Основатель Telegram также заявил, что многому научился у брата Николая. «В детстве он был уникальным вундеркиндом, возможно, одним на миллиард. Он начал читать, по-моему, в три года и так быстро продвинулся в математике, что в возрасте шести лет уже читал сложные книги по астрономии», — подчеркнул Дуров.

Когда мы были детьми, мы спали в одной комнате. Кровати стояли в нескольких футах друг от друга. Я заваливал его вопросами. Он был моей «Википедией». (...) Он научил меня почти всему, что я знаю

Павел Дуров основатель Telegram

Кроме того, он назвал брата добрым человеком и объяснил то, что Николай не хочет вести публичную жизнь, его природной скромностью.

Образ жизни Дурова

Фридман рассказал, что провел с Дуровым две недели и ни разу не заметил, чтобы тот пользовался телефоном. Предприниматель объяснил это тем, что не считает телефон важным устройством, а также не любит, когда его отвлекают. «Если ты первым делом утром хватаешься за телефон, то превращаешься в существо, которому диктуют, о чем думать на протяжении всего дня. И то же самое, если ты допоздна поглощаешь новости в соцсетях», — заявил он.

Философия тут простая. Я хочу сам определять, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать. А телефон мешает мне в этом Павел Дуров основатель Telegram

Дуров отметил, что «блестящие идеи» приходят ему в голову, когда он просто лежит в постели. Он добавил, что не спит по 12 часов, даже если на это есть время.

Каждое утро, по словам основателя Telegram, он делает по 300 отжиманий и столько же приседаний. «Не думаю, что это сильно меняет тело, но это хороший способ практиковать самодисциплину», — пояснил Дуров. Вдобавок к утренним упражнениям он посещает тренажерный зал пять или шесть раз в неделю.

Предприниматель рассказал, что любит подолгу плавать, в том числе в открытой воде. Однажды, по его словам, он плавал в течение пяти часов в холодной воде в Финляндии и даже заблудился в процессе

Говоря о своем питании, Дуров напомнил, что не потребляет рафинированный сахар и сладости, а также красное мясо. Он уточнил, что в основном питается морепродуктами и овощами.

Бизнесмен также заявил, что не смотрит порно. Он объяснил, что считает контент для взрослых суррогатом и заменой настоящим отношениям. «Если уж на то пошло, порно просто вынуждает тебя обменивать энергию и вдохновение на мимолетное удовольствие. В этом нет смысла», — пояснил Дуров.