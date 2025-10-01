Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:06, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Отказался от порно, чуть не умер при покушении, раскрыл подробности о детях: главное из большого интервью Павла Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что в 2018 году его пытались отравить
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Steve Jennings / Getty Images for TechCrunch

Основатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью американскому журналисту Лексу Фридману. В беседе, которая длилась больше четырех часов, предприниматель впервые заявил, что на него готовилось покушение, и рассказал, как французские спецслужбы намекали, что помогут ему после ареста, если он удалит некоторые Telegram-каналы. Кроме того, Дуров, давно известный своим экстравагантным образом жизни, раскрыл новые эпатажные детали о себе. В частности, он рассказал об отказе от порно и сахара, о влиянии брата и отца на его жизнь и о своих детях. Главное из интервью — в материале «Ленты.ру».

Попытка отравления

По словам Дурова, весной 2018 года на него было совершено покушение. Тогда предприниматель поселился в арендованном таунхаусе и вскоре заметил странного соседа, который оставил что-то у его двери. Через час Дуров стал ощущать сильное недомогание: «Я почувствовал боль по всему телу. Я пытался встать и пойти в ванную. Но пока я шел туда, я ощутил, что мое тело стало отказывать».

Сначала стали пропадать зрение и слух, потом стало трудно дышать. Все это сопровождалось острой болью. Болью в сердце, желудке, кровеносных сосудах. Я думал, что все, это конец

Павел Дуровоснователь Telegram

Кадр: Lex Fridman / YouTube

Дуров потерял сознание и упал, очнулся он только на следующий день. По словам предпринимателя, он не мог встать из-за сильной слабости: «В течение еще двух недель я не мог ходить. Я оставался дома».

Основатель Telegram не уточнил, обращался ли за медицинской помощью и принимал ли какие-то лекарства. При этом он признался, что не рассказал о случившемся большей части своих сотрудников.

Я никогда не рассказывал об этом публично, потому что не хотел, чтобы все испугались

Павел Дуровоснователь Telegram

Вместе с тем Дуров заявил, что после пережитой попытки отравления он стал ощущать себя более свободным и начал ценить каждый прожитый день.

Просьбы французских спецслужб

Говоря об аресте во Франции, Дуров вновь заявил, что тогда французская разведка с его помощью пыталась повлиять на выборы в Румынии: по словам предпринимателя, спецслужбы просили его удалить в Telegram те каналы, которые поддерживали румынские консервативные силы и выступали против проевропейских кандидатов. «Я сказал: "Если вы думаете, что раз уж я тут застрял, то вы можете говорить мне, что делать, то вы сильно ошибаетесь"», — заявил бизнесмен.

Основатель Telegram добавил, что осенью 2024 года перед выборами в Молдавии французская разведка снова просила его ограничить доступ к некоторым каналам.

Ко мне обратился посредник и спросил, могу ли я удалить кое-какие молдавские каналы, потому что идут выборы и они боятся, что произойдет вмешательство в выборы. Меня спросили, могу ли я связаться с представителями молдавских властей и позаботиться об этом

Павел Дуровоснователь Telegram
Журналист Лекс Фридман

Журналист Лекс Фридман

Кадр: Lex Fridman / YouTube

Дуров сказал, что его команда согласилась изучить этот вопрос и выяснить, действительно ли некоторые молдавские каналы нарушают правила Telegram. Затем представителям мессенджера отправили небольшой список каналов и ботов, и площадка ограничила доступ к тем из них, которые нарушали правила.

После этого, заверил предприниматель, Telegram получил еще один большой перечень каналов, которые просили заблокировать, но оснований ограничивать в ним доступ сотрудники мессенджера не нашли.

Но вот что интересно: французская разведка, которая просила нас удалить каналы в Молдавии, после того, как мы заблокировали некоторые каналы, дала мне понять через своего посредника, что они поговорили с судьей по моему делу и замолвили за меня словечко. Мне это показалось странным и даже шокирующим

Павел Дуровоснователь Telegram

Дети и наследство Дурова

Фридман и Дуров также поговорили о личной жизни предпринимателя. Журналист отметил, что существует некоторая путаница с тем, сколько именно у него детей. «Я и сам толком не знаю, сколько именно у меня биологических детей», — ответил Дуров.

При этом он добавил, что недавно, составляя завещание, осознал, что не хочет делать различий между своими биологическими детьми, которые были зачаты в результате донорства спермы, и своими детьми, зачатыми естественным путем.

Основатель Telegram сказал, что в случае, если биологические дети докажут родство с ним, они смогут претендовать на его наследство

Предприниматель также объяснил, почему он решил дать детям доступ к наследству только по достижении определенного возраста. По его мнению, чрезмерное количество денег в юном возрасте парализует мотивацию и силу воли.

Я решил, что будет логичнее разделить огромное богатство, которое, скорее всего, останется после меня, между сотней или большим количеством человек. В этом случае каждый потомок не получит слишком много. В то же время некоторые люди подсчитали и выяснили, что каждый ребенок получит много миллионов долларов. Так что я не уверен, что это сильно поможет ситуации

Павел Дуровоснователь Telegram
Материалы по теме:
Кто такая Ирина Болгар? Биография «матери детей Павла Дурова»
Кто такая Ирина Болгар?Биография «матери детей Павла Дурова»
16 октября 2024
«Дуров реально это делает или прикалывается?» Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
«Дуров реально это делает или прикалывается?»Основатель Telegram был легендой Рунета. Почему теперь над ним смеются?
29 октября 2023
Павел Дуров и звезды Голливуда окунаются в ледяную ванну. Зачем они это делают и правда ли это полезно для здоровья?
Павел Дуров и звезды Голливуда окунаются в ледяную ванну.Зачем они это делают и правда ли это полезно для здоровья?
3 апреля 2024

Семья основателя Telegram

Дуров также высказался о своих родителях: в частности, заявил, что ему очень повезло с отцом. По словам основателя Telegram, отец послужил для него и его брата Николая Дурова большим примером. Он также назвал отца невероятно терпеливым и эмоционально устойчивым человеком.

Он написал бесконечное множество книг о Древнем Риме и его литературе, десятки научных работ, и я всегда помню его за работой. (...) Наблюдать за отцом было само по себе большим уроком

Павел Дуровоснователь Telegram

Свою мать предприниматель описал как прекрасную, очень умную и образованную женщину, однако добавил, что иногда она пыталась испытывать терпение отца. «А он всегда демонстрировал невероятное терпение», — добавил Дуров.

Одна из целей в моей жизни — никогда не разочаровывать отца

Павел Дуровоснователь Telegram
Павел Дуров и его девушка Юлия Вавилова

Павел Дуров и его девушка Юлия Вавилова

Фото: IMAGO / Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Основатель Telegram также заявил, что многому научился у брата Николая. «В детстве он был уникальным вундеркиндом, возможно, одним на миллиард. Он начал читать, по-моему, в три года и так быстро продвинулся в математике, что в возрасте шести лет уже читал сложные книги по астрономии», — подчеркнул Дуров.

Когда мы были детьми, мы спали в одной комнате. Кровати стояли в нескольких футах друг от друга. Я заваливал его вопросами. Он был моей «Википедией». (...) Он научил меня почти всему, что я знаю

Павел Дуровоснователь Telegram

Кроме того, он назвал брата добрым человеком и объяснил то, что Николай не хочет вести публичную жизнь, его природной скромностью.

Образ жизни Дурова

Фридман рассказал, что провел с Дуровым две недели и ни разу не заметил, чтобы тот пользовался телефоном. Предприниматель объяснил это тем, что не считает телефон важным устройством, а также не любит, когда его отвлекают. «Если ты первым делом утром хватаешься за телефон, то превращаешься в существо, которому диктуют, о чем думать на протяжении всего дня. И то же самое, если ты допоздна поглощаешь новости в соцсетях», — заявил он.

Философия тут простая. Я хочу сам определять, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании, какие-то организации диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать. А телефон мешает мне в этом

Павел Дуровоснователь Telegram

Дуров отметил, что «блестящие идеи» приходят ему в голову, когда он просто лежит в постели. Он добавил, что не спит по 12 часов, даже если на это есть время.

Материалы по теме:
«Дело Дурова — это заказ» Бывший судья ЕСПЧ — о тайнах преследования основателя Telegram и его шансах на победу в суде
«Дело Дурова — это заказ»Бывший судья ЕСПЧ — о тайнах преследования основателя Telegram и его шансах на победу в суде
20 сентября 2024
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент. Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент.Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
25 августа 2024
Биография Павла Дурова. Что известно о жизни основателя «ВКонтакте» и Telegram
Биография Павла Дурова.Что известно о жизни основателя «ВКонтакте» и Telegram
29 августа 2024

Каждое утро, по словам основателя Telegram, он делает по 300 отжиманий и столько же приседаний. «Не думаю, что это сильно меняет тело, но это хороший способ практиковать самодисциплину», — пояснил Дуров. Вдобавок к утренним упражнениям он посещает тренажерный зал пять или шесть раз в неделю.

Предприниматель рассказал, что любит подолгу плавать, в том числе в открытой воде. Однажды, по его словам, он плавал в течение пяти часов в холодной воде в Финляндии и даже заблудился в процессе

Говоря о своем питании, Дуров напомнил, что не потребляет рафинированный сахар и сладости, а также красное мясо. Он уточнил, что в основном питается морепродуктами и овощами.

Бизнесмен также заявил, что не смотрит порно. Он объяснил, что считает контент для взрослых суррогатом и заменой настоящим отношениям. «Если уж на то пошло, порно просто вынуждает тебя обменивать энергию и вдохновение на мимолетное удовольствие. В этом нет смысла», — пояснил Дуров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских полицейских

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости