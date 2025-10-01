Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:07, 1 октября 2025Экономика

Переплату по ипотеке в России посчитали в квартирах

Экономист Ахмадуллина: На переплату по ипотеке в Москве можно купить 4 квартиры
Виктория Клабукова

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Переплата по ипотеке в России эквивалентна стоимости нескольких квартир. Насколько много граждане переплачивают по жилищным кредитам, для «Газеты.Ru» подсчитала кандидат экономических наук, инвестор, педагог Института международных экономических связей Ирина Ахмадуллина.

В столице на деньги, переплаченные за ипотеку, можно приобрести четыре квартиры средней стоимостью в 11,8 миллиона рублей. Всего размер переплаты составит 46,1 миллиона рублей. Данную сумму он переплатит, если оформит кредит на 25 лет по медианной ставке в 21,24 процента и минимальным первым взносом в 10 процентов. Еще больше квартир можно купить за эти средства в Казани. Там при средней стоимости жилья в 6,3 миллиона рублей реально приобрести семь квартир.

Ранее сообщалось, как долго москвичам необходимо откладывать на первоначальный взнос по ипотеке. У столичных жителей на это уйдет порядка пяти-семи лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нечто беспрецедентное в российской военной сфере». В НАТО встревожены гигантским объектом, который Россия строит в сердце Европы

    Новак оценил ситуацию с ценами в России

    Вышло крупнейшее обновление Windows

    Обвиняемый в теракте против российского генерала предстанет перед судом

    Киркоров рассказал о взаимной ревности в отношениях с Бузовой

    Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

    Польские подростки устроили самосуд над обвиненным в педофилии украинцем

    Обрушение рынка, массовые увольнения и падение доллара. Чем грозит первая за шесть лет приостановка работы правительства США?

    Артемий Лебедев купил зубную пасту в Германии и неприятно удивился

    На Западе признали неспособность украинских ракет «Фламинго» изменить ситуацию на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости