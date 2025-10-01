Бывший СССР
К Зеленскому приехала британская принцесса

Зеленский встретился в Киеве с сестрой Карла III Анной
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с младшей сестрой короля Великобритании Карла III, принцессой Анной. Об этом сообщает издание «РБК-Украина» в Telegram.

«Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить поддержку Украины Великобританией», — говорится в публикации.

Уточняется, что британская принцесса в рамках визита посетила Центр защиты прав детей.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину. Он призвал его «соглашаться на мир».

