Министр обороны Британии обратился к Путину с посланием о конфликте на Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с посланием о конфликте на Украине. Его слова приводит Sky News.

«Сегодня наше послание Москве из Ливерпуля таково: президент Путин, вы не победите. (...) Соглашайтесь на мир», — сказал Хили, выступая на съезде Лейбористской партии.

Глава британского военного ведомства добавил, что считает безопасность Украины неотъемлемой составляющей безопасности самой Великобритании, и подчеркнул, что Лондон продолжит поддержку Киева.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что России нужно «проснуться и принять реальность». Он добавил, что позиция американской администрации по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, и Вашингтон продолжит работу ради достижения мира.