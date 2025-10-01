Комбинация популярных препаратов оказалась способна очистить печень от жира

PR: Комбинация пемафибрата и телмисартана снижает жировые отложения в печени

Ученые Барселонского университета показали, что два уже известных лекарства от сердечно-сосудистых рисков — пемафибрат и телмисартан — способны снижать жировые отложения в печени. Результаты исследования опубликованы в журнале Pharmacological Research (PR). В эксперименте на крысах и личинках данио-рерио такая комбинация эффективно уменьшала накопление жира, вызванное диетой с высоким содержанием жиров и фруктозы.

Особенно важно, что половинные дозы обоих препаратов оказались столь же действенными, как полная доза каждого из них по отдельности, что открывает путь к снижению токсичности. Кроме того, средства одновременно нормализовали уровень давления и липидов, снижая сердечно-сосудистые риски, с которыми тесно связана метаболическая жировая болезнь печени.

Пока что результаты получены только на животных моделях, и до клинического применения еще далеко. Однако исследователи подчеркивают: стратегия «перепрофилирования» уже существующих безопасных препаратов может стать одним из самых перспективных направлений в поиске терапии для миллионов людей, страдающих этим заболеванием.

