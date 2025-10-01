Экономика
20:56, 1 октября 2025

Швейцарские ледники стали таять быстрее

Швейцарские ледники потеряли почти четверть объема за последние десять лет
Виктория Клабукова

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Ледники Швейцарии в последние годы стали таять быстрее. Об этом сообщает France24 со ссылкой на специальную сеть мониторинга GLAMOS.

Швейцарские ученые бьют тревогу из-за ускоренного таяния ледников: в 2022 году его темпы стали рекордными, не отстает и 2025 год. Из-за малоснежной зимы и жаркого лета местные ледники потеряли 3 процента от объема. Быстрее они таяли только в 2003, 2022 и 2023 годах.

С начала века объем швейцарских ледников сократился на 30 кубометров, а их площадь — на треть, достигнув 755 квадратных километров. За последние десять лет глетчеры лишились четверти своего объема. При этом только в 90-е и нулевые показатель составлял 10 процентов. В 70-е, по подсчетам организации, в стране исчезло 1,1 тысячи ледников.

Остановить таяние, по словам специалистов, невозможно, однако есть шанс его замедлить. Для этого необходимо уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. Если до 2055 года эмиссия будет сведена к нулю, то в Швейцарии останется около трети от текущего объема ледников, резюмировали ученые.

Ранее стало известно, что один из самых стабильных ледников в мире стал таять намного быстрее. Аргентинский ледник Перито-Морено внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2019 года он начал таять в 16 раз быстрее, чем прежде. В некоторых районах он отступил более чем на 800 метров.

