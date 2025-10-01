Мир
18:27, 1 октября 2025Мир

Макрон пообещал актуализировать ядерную доктрину Франции

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал актуализировать ядерную доктрину Франции. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Французский ядерный зонтик существует. Я хотел бы еще больше углубить стратегический диалог с европейцами, которые этого желают», — сказал он.

Французский лидер отметил, что в начале 2026 года он выступит с программной речью по ядерной доктрине республики.

Ранее Макрон заявил о недопустимости использования российских активов, но не доходов от них, для предоставления кредита Украине. По его словам, когда активы замораживаются, необходимо соблюдать международное право.

