09:14, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Малышеву шокировала одна интимная процедура в санатории

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что ее шокировала одна интимная процедура в санатории в Минеральных Водах. Выпуск, в котором специалистка раскрыла подробности происшествия, доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что удивившая ее процедура была связана с лечебной грязью. «Некоторые умельцы, я была шокирована, делают тампоны из грязи и вагинальные аппликации, то есть засовывают во влагалище. И в прямую кишку. У меня был шок-контент», — удивилась врач. Она добавила, что увиденное произвело на нее неизгладимое впечатление.

Она добавила, что попыталась узнать, для чего нужна эта процедура, однако не получила внятного ответа. «Ничего не поймешь, но уже затолкали кому-то», — посетовала доктор.

Ранее Малышева задала гостю передачи «Жить здорово!» интимный вопрос и пристыдила его. Она возмутилась ответом гостя на вопрос о том, как защищаться от инфекций, передающихся половым путем.

