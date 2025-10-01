Матвиенко заявила о стремлении России к многополярному миру

Матвиенко: Россия поддерживает стремление к многополярному миру

Россия поддерживает стремление к справедливому многополярному миру, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, запрос на участие стран мирового большинства в глобальном управлении звучит все отчетливее. Она подчеркнула, что «Большая двадцатка» (G20) стремится в своей деятельности реализовывать этот принцип.

Сенатор добавила, что Россия полностью поддерживает такое стремление к более справедливому многополярному мироустройству.

Ранее Матвиенко, выступая на пленарном заседании юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, заявила, что страны Европы подводят весь мир к краю пропасти.