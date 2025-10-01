Бывший СССР
На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

Нардеп Вениславский: Ежемесячно на Украине мобилизуют около 30 тысяч граждан
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ежемесячно на Украине мобилизуют около 30 тысяч граждан. Об этом рассказал нардеп Верховной Рады Федор Вениславский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«(…) мобилизационные процессы продолжаются где-то примерно на одном уровне, то есть до 30 тысяч граждан ежемесячно прибывают на военную службу», — назвал он число.

По словам чиновника, данную информацию обнародует президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее нардеп Роман Костенко оценил вероятность отмены мобилизации. По его мнению, возможность отмены мобилизации и военного положения не будут рассматривать даже после завершения вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

