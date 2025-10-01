Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:55, 1 октября 2025Экономика

На Украине назвали желаемую сумму доходов от замороженных активов России до конца года

Свириденко: Киев хочет от ЕС еще €4,1 млрд из доходов от активов России
Вячеслав Агапов

Фото: Ruslan Lytvyn / Shutterstock / Fotodom  

Киев хочет получить от Евросоюза (ЕС) еще 4,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Желаемую сумму назвала премьер Украины Юлия Свириденко.

Еврокомиссия (ЕК) уже перевела Украине транш в четыре миллиарда евро, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Половину от этой суммы потратят на производство и закупку беспилотников. Отмечается, что с начала года в рамках данного многостороннего соглашения о финансовой помощи Киев получил 14 миллиардов евро.

«Сегодня в рамках программы ERA мы получили еще 4 миллиарда евро и ожидаем дополнительные 4,1 миллиарда евро по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды», — сообщила Свириденко в своем Telegram-канале.

В Еврокомиссии отмечают, что половину от переведенной сегодня суммы потратят на производство и закупку беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Руководство Европейского инвестиционного банка предоставит энергетической корпорации «Нафтогаз» кредит на сумму в 300 миллионов евро на закупку газа. Денежные средства будут использованы для формирования долгосрочных запасов топлива и обеспечения стабильного газоснабжения граждан предстоящей зимой. Д

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный покупатель российского газа в Европе нашел нового поставщика

    Глава МАГАТЭ испугался аварии на Запорожской АЭС

    Все iPhone призвали немедленно обновить

    Суд защитил ушедшего с работы на минуту раньше уральского металлурга

    Российский актер раскритиковал использование искусственного интеллекта в кино

    Стало известно о смерти прошедшего Чечню бойца на СВО

    На Украине назвали желаемую сумму доходов от замороженных активов России до конца года

    Видеоролики в популярной соцсети станут еще прибыльнее

    Ученые сделали сенсационную находку в лесу Татарстана

    Занявшемуся сексом в пикапе российскому треш-блогеру запретили посещать Таиланд на 99 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости