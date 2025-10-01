На Украине назвали желаемую сумму доходов от замороженных активов России до конца года

Киев хочет получить от Евросоюза (ЕС) еще 4,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Желаемую сумму назвала премьер Украины Юлия Свириденко.
Еврокомиссия (ЕК) уже перевела Украине транш в четыре миллиарда евро, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Половину от этой суммы потратят на производство и закупку беспилотников. Отмечается, что с начала года в рамках данного многостороннего соглашения о финансовой помощи Киев получил 14 миллиардов евро.
«Сегодня в рамках программы ERA мы получили еще 4 миллиарда евро и ожидаем дополнительные 4,1 миллиарда евро по этой программе до конца года. Это поступление позволяет больше внутренних средств направить на оборону и социальные нужды», — сообщила Свириденко в своем Telegram-канале.
В Еврокомиссии отмечают, что половину от переведенной сегодня суммы потратят на производство и закупку беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Руководство Европейского инвестиционного банка предоставит энергетической корпорации «Нафтогаз» кредит на сумму в 300 миллионов евро на закупку газа. Денежные средства будут использованы для формирования долгосрочных запасов топлива и обеспечения стабильного газоснабжения граждан предстоящей зимой. Д