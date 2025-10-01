Доходы из заблокированных российских активов потратят на дроны

Украина получила от ЕС транш в размере €4 млрд из замороженных активов России

Еврокомиссия (ЕК) перевела Украине транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Его сумма составила четыре миллиарда евро, говорится на сайте органа.

Половину от этой суммы потратят на производство и закупку беспилотников. Отмечается, что с начала года в рамках данного многостороннего соглашения о финансовой помощи Киев получил 14 миллиардов евро. Общий объем поддержки Украины со стороны ЕС за все время конфликта приближается к 178 миллиардам евро.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине за счет активов России. Он имел в виду схему, в рамках которой кредит будет погашен только после того, как Россия возместит ущерб, причиненный украинской инфраструктуре во время боевых действий.

До этого о таком плане рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она уточнила, что часть предполагаемого «репарационного кредита» Украине направят ​​на оборонные закупки в Европе.

Если соответствующее решение будет принято, Европа существенно упростит для себя финансирование Украины. Главным риском остается гипотетический отток капитала, поскольку инвесторы могут посчитать схему фактическим изъятием средств, так как вероятность выплаты Москвой репараций Киеву оценивается как невысокая.