14:49, 1 октября 2025

На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

Власти Украины недосчитались полмиллиона единиц оружия с 2022 года
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Около полумиллиона единиц огнестрельного оружия было потеряно на Украине начиная с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные сервиса «Опендатабот».

«На Украине (...) потеряно или похищено более 491 тысячи единиц оружия, за последний год этот показатель вырос почти вдвое», — указано в сообщении сервиса.

Отмечается, что в сентябре 2024 года этот показатель составлял 270,9 тысячи случаев, полумиллиона он достиг за последний год. Чаще всего, по информации сервиса, пропадают автоматы, пистолеты составляют около четверти случаев потери или хищений.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что появление оружия, поставленного Киеву, на улицах французских пригородов не станет неожиданностью.

