На Западе оценили похожий на советский БТР-40 автомобиль «Легионер»

DB: Российский «Легионер» расположится между двумя крайностями автопарка ВС РФ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Компания РБМ (Русские боевые машины).»

Новый бронеавтомобиль «Легионер», разработанный компанией «Русские боевые машины», позволит преодолеть разрыв автопарка Вооруженных сил России (ВС РФ) между небронированными машинами и бронетранспортерами. Возможности машины оценило западное издание Defence Blog (DB).

Отмечается, что двухосный пикап похож советские БТР-40 и БТР-152 с открытым кузовом. При этом машина построена с учетом опыта современных конфликтов. Полноприводный «Легионер» получил бронированную кабину и открытую грузовую платформу. Ее можно использовать для перевозки грузов или установки вооружения. Машина расположится между крайностями военного автопарка — многоосными бронетранспортерами и небронированными автомобилями.

Бронеавтомобиль весом 6,5 тонны может нести до 2,5 тонны груза. Двигатель ЯМЗ-534 мощностью 200 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость около 100 километров в час. По данным производителя, кабина «Легионера» обеспечивает защиту класса Бр5, который гарантирует защиту от обстрела из винтовки калибра 7,62 миллиметра.

В мае в сети появились снимки, демонстрирующие российский бронеавтомобиль АМН-590951 «Спартак» после артиллерийского обстрела. Поражающие элементы боеприпаса не пробили бронестекло и защитные панели кабины.

