12:44, 1 октября 2025Мир

На Западе раскрыли цели милитаризации ЕС под предлогом угрозы России

Штир: Милитаризация позволит руководству ЕС развязать себе руки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Traasdahl / Reuters

Милитаризация Европейского союза (ЕС) под предлогом угрозы со стороны России позволит руководству объединения развязать себе руки. Об этом заявил венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Под флагом войны можно сделать очень многое. С одной стороны, можно спрятать множество проблем, а с другой — сделать все, что в мирное время не получилось бы, например, осуществить централизацию Европы», — сказал он.

Руководство ЕС также видит в развитии военно-промышленного комплекса возможность выйти из продолжающегося экономического кризиса, однако подобная политика может помочь лишь частично, считает эксперт.

Ранее Штир заявил, что Евросоюз постепенно превращается в аналог НАТО. Эксперт подчеркнул, что считает позицию Москвы по членству Украины в ЕС ошибочной, поскольку в будущем он будет брать на себя все большую роль военного блока.

