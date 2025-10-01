Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 1 октября 2025Мир

В Венгрии заявили о превращении Евросоюза в НАТО

Штир: Евросоюз все больше и больше похож на НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: YVES HERMAN / Reuters

Европейский союз (ЕС) постепенно превращается в аналог НАТО. С таким утверждением выступил политический эксперт из Венгрии, член Валдайского клуба Габор Штир, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня уже видно, что Евросоюз все больше и больше похож на НАТО. Россия боится того, что будет, если Украина станет членом НАТО. Сегодня — и я думаю, что это ошибочно — она также думает: "Пусть Украина будет членом Евросоюза, Евросоюз слабее"», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в будущем ЕС все больше будет играть роль НАТО. Также по его мнению, действия США по изоляции Европы могут быть опасными, так как современная Америка — «тормоз в вопросе войны и эскалации».

Ранее Штир заявил, что ослабление Европейского союза опасно, поскольку может привести к эскалации конфликта на Украине или столкновению в Прибалтике. По его словам, нынешнее руководство Евросоюза ведет Европу в тупик, что может привести к опасному развитию событий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили, что Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk против России. С чем это связано?

    Десять медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами напугали посетителей пляжа

    Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

    Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

    Моргенштерн закрыл бизнес в России

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Суд вынес приговор известному российскому писателю

    Россиян предупредили об опасности распространенного в стране изделия

    В Венгрии заявили о превращении Евросоюза в НАТО

    Жена Джастина Бибера появилась на публике в кружевных трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости