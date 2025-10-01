Штир: Евросоюз все больше и больше похож на НАТО

Европейский союз (ЕС) постепенно превращается в аналог НАТО. С таким утверждением выступил политический эксперт из Венгрии, член Валдайского клуба Габор Штир, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня уже видно, что Евросоюз все больше и больше похож на НАТО. Россия боится того, что будет, если Украина станет членом НАТО. Сегодня — и я думаю, что это ошибочно — она также думает: "Пусть Украина будет членом Евросоюза, Евросоюз слабее"», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в будущем ЕС все больше будет играть роль НАТО. Также по его мнению, действия США по изоляции Европы могут быть опасными, так как современная Америка — «тормоз в вопросе войны и эскалации».

Ранее Штир заявил, что ослабление Европейского союза опасно, поскольку может привести к эскалации конфликта на Украине или столкновению в Прибалтике. По его словам, нынешнее руководство Евросоюза ведет Европу в тупик, что может привести к опасному развитию событий.