В Венгрии предупредили об опасности ослабления Европы

Штир: Ослабление Европы опасно и может привести к эскалации конфликта на Украине

Ослабление Европейского союза (ЕС) опасно, поскольку может привести к эскалации конфликта на Украине или столкновению в Прибалтике. Об этом заявил венгерский политический эксперт, член Валдайского клуба Габор Штир, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, нынешнее руководство Евросоюза ведет Европу в тупик, однако конкурентам нельзя этому радоваться. Это связано с тем, что в перспективе слабость Европы может привести к опасному развитию событий.

«Одиночка-Европа [без поддержки США] еще опаснее. Потому что Европа в этой ситуации может генерировать эскалацию конфликта на Украине, столкновение в Прибалтийском регионе. И в краткосрочной и среднесрочной перспективе это опасно», — отметил Штир.

Ранее венгерский политический эксперт Штир заявил, что возможное вступление Украины в Европейский союз станет «последним гвоздем в гроб» интеграционного объединения. Он добавил, что к этому не готовы ни европейские страны, ни сам Киев.