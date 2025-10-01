Наполненная кровью ванна после расправы над россиянкой и дочерями попала на видео

СК показал видео с места убийства женщины и детей в Ульяновске, возбуждено дело

В ульяновской квартире, где произошла расправа над женщиной и ее дочерями, ванна наполнена красной жидкостью, похожей на кровь. Оперативное видео с места преступления предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны криминалисты, которые осматривают комнаты, вещи и пол в квартире. Возбуждено уголовное дело.

Двух девочек и их 27-летнюю мать без признаков жизни нашла бабушка, которая пришла их навестить.

В расправе подозревается глава семейства. Он находился в квартире с окровавленными руками, затем его увезли в больницу.