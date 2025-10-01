Силовые структуры
16:11, 1 октября 2025

Раскрыты подробности расправы над матерью с двумя детьми в российском регионе

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В жестокой расправе над матерью с двумя малолетними детьми в Ульяновске подозревают главу семейства. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По данным издания, после случившегося мужчина попытался расправиться с собой. Сейчас он в больнице.

По данным следствия, в одну из квартир жилого дома на улице Киевской бабушка пришла проведать своих внуков. Дверь ей открыл подозреваемый с окровавленными руками. Он заявил, что на семью напали неизвестные. Внутри бабушка обнаружила женское тело и двух малолетних детей без признаков жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство двух и более лиц») УК РФ.

