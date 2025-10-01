Мир
Названы сроки решения ЕС по российским активам

Политолог Саква: Европа в ближайшие дни может принять решение по активам России
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа в ближайшие дни может принять решение по замороженным активам России, включая их перенаправление на военную поддержку Украины. Об этом заявил политолог, почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква, передает РИА Новости.

«Это будет решено в ближайшие несколько дней. Не сегодня. В Дании сегодня проходит встреча, но это будет решено в ближайшие пару дней», — отметил исследователь в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Саква также раскритиковал Европейский союз (ЕС) за нежелание слушать позицию России по международным делам, в том числе и по проблеме активов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о недопустимости использования российских активов, но не доходов от них, для предоставления кредита Украине. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала выделение Украине так называемого «репарационного кредита с использованием замороженных активов России». Согласно ее схеме, возвращать средства Киев должен будет лишь после «получения компенсаций от России», при этом сами активы РФ изыматься не будут.

