Обвиняемый в превышении полномочий российский чиновник уйдет на СВО

Обвиняемый в превышении полномочий глава района в Бурятии уйдет на СВО

Глава Еравнинского района Бурятии Чингис Цыренжапов, которого ранее обвиняли в превышении полномочий, уйдет в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

«Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов принял решение отправиться в зону СВО. Администрация района продолжит стабильную работу», — говорится в сообщении.

Обязанности главы района будет исполнять заместитель руководителя администрации Жамсуев Абида Цыдыпович.

Цыренжапова обвиняют в том, что он вместе со своим первым заместителем неправомерно заключили контракт на строительство школы, которую до сих пор не построили. При этом за работы был внесен аванс почти в полмиллиарда рублей.

Ранее стало известно, что признавшийся в получении взяток чиновник из Подмосковья ушел на СВО штурмовиком. Вячеслав Малышев проходил по уголовному делу о коррупции. На этапе рассмотрения дела в суде он попросил отправить его в зону боевых действий.

