Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:34, 1 октября 2025Экономика

Одессу затопило после сильных ливней

В Одессе наводнение, вызванное ливнями, унесло жизни девяти человек
Виктория Клабукова

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

Одессу затопило после сильнейших дождей. О последствиях наводнения в городе сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Мощные ливни обрушились на Одессу — всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. На фоне обильных дождей, затянувшихся на два дня, метеорологические службы объявили красный уровень погодной опасности.

Одесские улицы превратились в полноводные реки, паркинги, магазины и дома оказались залиты ливневыми водами. На многих дорогах приостановлено движение, в городе пришлось эвакуировать 60 пассажиров общественного транспорта. На трассах дождями размывает грунт. Так, один из городских автобусов провалился под асфальт.

Без электричества из-за ненастья остались почти 24 тысячи жителей Одесской области. Всего, пока в городе бушевала непогода, были спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. Для этого были мобилизованы 255 сотрудников экстренных служб и задействованы 68 единиц спецтехники. Разгул стихии унес жизни девяти человек, включая одного ребенка. В частности, из затопленного подвала дома не смогла выбраться целая семья. Свои соболезнования родным погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее ливни накрыли Сочи. Затоплены оказались не только дороги в центре города, но и улицы в селах Нижняя Шиловка и Молдовка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ и раскрыл причину

    На Украине назвали число ежемесячно мобилизуемых граждан

    На Украине потеряли полмиллиона единиц огнестрельного оружия

    63-летняя певица Алена Свиридова раскрыла секреты молодости

    Российские БМПТ получили «теннисную сетку» для защиты от дронов

    Россиянин вышел в женской одежде к магазину и был наказан

    Скачок цен на золото объяснили подготовкой к войне

    Совершивший взрывы в Мюнхене мужчина напал на своих родителей

    Раскрыты подробности развода Николь Кидман после 19 лет брака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости