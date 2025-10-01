Одессу затопило после сильных ливней

В Одессе наводнение, вызванное ливнями, унесло жизни девяти человек

Одессу затопило после сильнейших дождей. О последствиях наводнения в городе сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Мощные ливни обрушились на Одессу — всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. На фоне обильных дождей, затянувшихся на два дня, метеорологические службы объявили красный уровень погодной опасности.

Одесские улицы превратились в полноводные реки, паркинги, магазины и дома оказались залиты ливневыми водами. На многих дорогах приостановлено движение, в городе пришлось эвакуировать 60 пассажиров общественного транспорта. На трассах дождями размывает грунт. Так, один из городских автобусов провалился под асфальт.

Без электричества из-за ненастья остались почти 24 тысячи жителей Одесской области. Всего, пока в городе бушевала непогода, были спасены 362 человека и эвакуированы 227 транспортных средств. Для этого были мобилизованы 255 сотрудников экстренных служб и задействованы 68 единиц спецтехники. Разгул стихии унес жизни девяти человек, включая одного ребенка. В частности, из затопленного подвала дома не смогла выбраться целая семья. Свои соболезнования родным погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский.

