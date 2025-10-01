Оглашен приговор за атаку «Бобра» на военную часть в российском регионе

Командир ВСУ Гладченко получил 17 лет колонии за теракт в Волгоградской области

Южный окружной военный суд огласил приговор командиру батальона отдельного полка беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Гладченко за теракт в Волгоградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский военнослужащий получил 17 лет лишения свободы. Он выбрал для атаки военную часть, направив к цели беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа модели UJ26 BEAVER («Бобер») 7 сентября 2023 года. Нападение обошлось без жертв.

Гладченко командовал подразделением, на вооружении которого находились дроны, снаряженные взрывчаткой с поражающими элементами. Мотивом теракта, по мнению суда, было устрашение жителей.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к пожизненному сроку жителя Запорожской области, а его сожительницу к 21 году колонии за диверсии по заданию ВСУ. Они передали координаты блокпоста в Токмаке, по которому был нанесен ракетно-бомбовый удар, в результате чего пострадали восемь российских военнослужащих.