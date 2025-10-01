Определена неожиданная польза мастурбации для женщин

Впервые проведенное клиническое исследование Института Кинси (США) показало, что регулярная мастурбация способна значительно облегчать симптомы менопаузы. В исследовании приняли участие 66 женщин в возрасте от 40 до 75 лет из 27 американских штатов. В течение трех месяцев они меняли привычки самоудовлетворения и фиксировали изменения в самочувствии в опросниках.

Результаты оказались показательными: уже через четыре недели 92,9 процента женщин сообщили о снижении хотя бы одного симптома. Чаще всего улучшался сон, уменьшались перепады настроения и чувство усталости. При этом наибольший эффект наблюдался у тех, кто достигал оргазма — благодаря высвобождению гормонов удовольствия (окситоцина и эндорфинов), улучшающих настроение, сон и восприятие боли.

Авторы подчеркивают, что большинство участниц были бы готовы использовать мастурбацию как часть терапии, если бы это рекомендовало медицинское сообщество. Однако на практике лишь 3 процента женщин когда-либо слышали подобный совет от врачей.

Ученые надеются, что новые данные помогут обратить внимание значение сексуального здоровья в комплексной терапии менопаузы. По словам исследователей, речь идет не только о сексуальном благополучии, но и о доступном немедикаментозном способе улучшить качество жизни миллионов женщин.

В апреле ученые доказали, что секс и мастурбация в вечернее время помогают спать лучше.