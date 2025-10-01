Останки пропавшей миллионерши нашли плавающими в канале

В Таиланде труп миллионерши Туньяпорн нашли плавающим в канале

В Таиланде останки миллионерши, которая владела крупным рынком в провинции Ратбури, нашли плавающими в канале. Об этом сообщает The Thaiger.

Родные написали заявление об исчезновении 64-летней предпринимательницы Туньяпорн в воскресенье, 28 сентября. Около полудня на следующий день пропавшую нашли в канале недалеко от дома. Помочь женщине было уже невозможно. Полиция не нашла на теле следов насилия.

Родственники Туньяпорн рассказали, что в последнее время она страдала бессонницей и обследовалась у психиатра по этому поводу. Женщина владела большим рынком свежих продуктов, а ее личное состояние оценивалось в 100 миллионов батов (258 миллионов рублей). Туньяпорн не была замужем и жила вместе с братьями и сестрами. Полиция пытается выяснить причины случившегося.

