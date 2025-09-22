Из жизни
06:00, 22 сентября 2025Из жизни

Молодая миллионерша не пережила укуса таинственного насекомого

Греческая миллионерша из семьи Лемос умерла в Лондоне после укуса насекомого
Никита Савин
Никита Савин

Фото: из личного архива семьи Marissa Laimou

В Великобритании наследница крупной греческой судоходной компании семьи Лемос не пережила укуса таинственного насекомого. Об этом сообщает The Independent.

28-летнюю Мариссу Лайму госпитализировали 10 сентября в больницу Университетского колледжа в Лондоне. У молодой женщины был сильный зуд, головокружение и высокая температура. В клинике ей выписали антибиотики и отправили домой.

На следующее утро домработница Лайму нашла молодую миллионершу в постели без признаков жизни. Спасти ее не удалось. Семья Лайму заявила, что причиной случившегося стало «воздействие яда, вызванное укусом животного или насекомого». Они обвинили клинику в халатном отношении к ее лечению.

«Врач даже не осмотрел Мариссу— заявил представитель семьи. — Ее осмотрели медсестры, взяли анализ крови, передали его врачу, а он сказал, что ее можно выписывать».

Подруга Лайму рассказала, что она прислала ей из больницы сообщение, в котором сказала, что очень плохо себя чувствует, а врачи к ней не подходят. Родные женщины уже подали в суд на больницу.

Известно, что ранее Лайму благополучно вылечилась от рака. По поводу укуса она обратилась в ту же клинику, где проходила курсы химиотерапии.

Марисса Лайму принадлежала к семье Лемос — хозяев одной из старейших судоходных компаний в Греции. Они занимаются морскими перевозками с XVIII века.

Ранее сообщалось, что таиландской принцессе Баджракитиябхе Нарендире Дебьявати, которая уже три года находится в коме, диагностировали тяжелую инфекцию крови. Женщина является наследницей самого богатого монарха в мире.

.
