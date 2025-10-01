Культура
Отправившийся в армию российский актер получил увольнение в честь премьеры фильма

Ушедший в армию актер Калюжный получил увольнение в честь премьеры фильма
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Ушедший в армию актер Глеб Калюжный, известный по роли в сериале «Вампиры средней полосы», получил увольнение в честь премьеры фильма, в котором исполнил главную роль. Об этом пишет Пятый канал в Telegram.

Артист появился на пресс-конференции, посвященной выходу картины «Первый на Олимпе». «Я хотел бы поблагодарить руководство и командование части за то, что отпустили меня в увольнение, на премьеру фильма», — сказал Калюжный, подчеркнув, что прохождение срочной службы в армии для него является «вдохновляющим и важным периодом».

Он также добавил, что премьеру фильма посетили его родные, близкие и сослуживцы, с которыми он сдружился.

В июле Глеб Калюжный принял присягу в Вооруженных силах России. Актер рассказал, что служит в Семеновском полку, и добавил, что все условия службы его устраивают.

