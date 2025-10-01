Подросток продал почку за iPhone и очень пожалел об этом

Мужчина из Китая, в 2011 году продавший почку за iPhone, стал инвалидом

В Китае вновь обсуждают историю подростка, который в 17 лет продал почку ради iPhone 4 и iPad 2. Сейчас ему 31 год, и он по-прежнему страдает от последствий этого решения, пишет издание The Thaiger.

Ван Шанкунь рос в бедной семье в провинции Аньхой. В 2011 году, когда ему было 17 лет, он увидел в соцсети объявление подпольных торговцев органами. В нем утверждалось, что человеку не нужны обе почки, и обещали заплатить за проданный орган 20 тысяч юаней (более 230 тысяч рублей по современному курсу). Ван мечтал об iPhone, поэтому откликнулся на объявление. На полученные деньги он купил iPhone 4 и iPad 2.

Вскоре Ван очень пожалел о покупке. Поскольку операция шла в антисанитарных условиях, у него началось тяжелое воспаление и оставшаяся почка дала сбой. Потребовалась срочная госпитализация. В 2012 году китайские власти задержали подпольных торговцев органами и через суд обязали их выплатить семье Вана более 1,48 миллиона юаней. Но было поздно: к тому времени поражение его единственной почки стало необратимым.

Сейчас Вану 31 год. Он нуждается в регулярном диализе и страдает от слабости и гематурии. У него третья степень инвалидности, он не может работать.

В 2002 году сообщалось, что британского врача Бхагатта Маккара обвинили в попытке получить почку для пересадки у живого человека. Один из его пациентов записал разговор, в котором тот намекал, что может достать ему почку, упомянув при этом «огромное количество бедняков в индийских городах».