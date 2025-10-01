Россия
Российский военный с пулей в голове улыбнулся, сказал «вот так мы воюем» и попал на видео

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

На выложенных кадрах видно, что сослуживцы бойца пытаются самостоятельно достать пулю из головы солдата — для этого они используют плоскогубцы из набора инструментов. Судя по видео, изначально военные думали, что в голове военного застрял осколок — они высказывают крайнюю степень удивления, когда вместо обломка извлекают почти неповрежденную пулю.

На каком направлении и когда было снято видео, неизвестно.

Ранее сообщалось, что дронам Вооруженных сил России пришлось выстраиваться в очередь для удара по украинским позициям. Инцидент попал на видео.

