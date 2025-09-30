Очередь из российских дронов перед позициями ВСУ попала на видео

FPV-дронам Вооруженных сил России (ВС) пришлось выстраиваться в очередь для удара по украинским позициям. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Черные гусары», который ведут бойцы гвардейской Александрийской бригады.

Подразделение выложило кадры канала «Мир. Перезагрузка», на которых видно, что к блиндажу Вооруженных сил Украины подлетели сразу несколько российских дронов. Одному из них пришлось ждать, пока второй беспилотник нанесет удар по позиции противника, аппарат отлетел в сторону и пропустил его. Момент атаки второго дрона на видео не попал.

На каком направлении спецоперации были сняты кадры, не уточняется. Дата съемки также неизвестна.

