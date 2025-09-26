Стало известно о решившем не атаковать цель в зоне СВО российском военном

Военкор Либерман: Дрон ВС РФ не стал бить по машине в зоне СВО из-за водителя

Российский оператор FPV-дрона не стал бить по машине в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из публикации российского военного корреспондента Беллы Либерман в Telegram.

Как рассказала военкор, боец Вооруженных сил России вовремя заметил, что автомобиль остановился на обочине, и из него вышел водитель — мужчина хотел показать, что он одет в гражданскую одежду и не является участником боевых действий.

В итоге судя по видео, беспилотник со взрывным устройством ненадолго завис рядом с авто, чтобы оператор изучил обстановку, решил не атаковать цель, и после этого беспилотник продолжил движение.

О похожем случае рассказывал и военкор Александр Коц — тогда российский военный успел заметить, что на капоте автомобиля в зоне СВО размещен логотип гуманитарной организации, и также увел дрон в сторону от потенциальной цели.