В Госдуме ответили на слова Орбана о превосходстве Европы над Россией

Депутат Колесник назвал оправданием слова Орбана о превосходстве ЕС над Россией

Говоря о превосходстве Европейского союза (ЕС) над Россией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается таким образом оправдаться за свою позицию, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. На слова политика он ответил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Орбан заявил, что Европа якобы превосходит Россию во всех измерениях. «Я никогда не понимал, почему мы говорим так, будто мы слабы. Россия слаба по сравнению с нами, слаба в военном плане, экономически слаба и численно слаба», — сказал венгерский премьер.

«Это мечты ЕС — это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию — он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот, он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза. Ему надо показать Россию слабой страной, что мы так волнуемся, а поэтому надо, чтобы российская нефть снабжала Венгрию и Словакию. Так что, к словам политика надо относиться с изрядной долей скепсиса. Мы-то свое дело делаем. Знаем, что весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная», — высказался депутат.

До этого Орбан говорил, что Венгрия обнищает, если Украина станет членом Евросоюза. По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы «никогда не находиться в одном союзе с Украиной».

