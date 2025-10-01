Приговор убитому дочерьми Хачатуряну захотели оспорить

Жалоба на посмертный приговор по делу Хачатуряна поступила в Мосгорсуд

Апелляционная жалоба родственников Михаила Хачатуряна, посмертно признанного виновным в преступлениях против своих дочерей, поступила в Московский городской суд. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокат Алексей Папенов подтвердил, что в жалобе они требуют полной реабилитации покойного.

21 апреля Бутырский районный суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Его судили за насильственные действия сексуального характера, избиения и изготовление порно с дальнейшим распространением его в сети.

Три сестры Хачатурян расправились с отцом 27 июля 2018 года. По версии следствия, девушки изрезали его в московской квартире, так как он издевался над ними и насиловал.