Раскрыт план призывной кампании в Московском военном округе

Военкоматы в МВО призовут на срочную военную службу 30 тысяч человек

Военные комиссариаты Московского военного округа (МВО), который включает в себя 19 субъектов России, до 31 декабря призовут на срочную военную службу свыше 30 тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу округа.

Призывная кампания стартовала в среду, 1 октября, отправки граждан на службу начнутся с 15 октября. Большинство призывников отправят в учебные соединения и воинские части.

Как рассказал ТАСС начальник отделения единого центра призыва военного комиссариата Москвы Максим Куницын, из столицы на службу отправят более девяти тысяч человек. Основная часть призывников будет проходить службу в центральном регионе.

Московский военный округ был создан в феврале 2024 года решением президента России Владимира Путина. В него входят Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на военную службу. Всего к срочной службе привлекут 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Отличительной особенностью этой призывной кампании станет рассылка электронных повесток.