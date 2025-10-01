Ценности
19:18, 1 октября 2025Ценности

Раскрыт способ подтянуть лицо без пластических операций

Allure: Гладкий пучок и хвост подтянут лицо без блефаропластики
Мария Винар

Фото: Toby Melville / Reuters

Редактор журнала Allure Марси Робин раскрыла способ подтянуть лицо без пластических операций. Соответствующий материал опубликован на сайте модного издания.

Так, журналистка заметила, что в последнее время многие знаменитости появляются на публике с гладкими пучками и хвостами. По ее наблюдениям, чаще всего на красных дорожках такие прически носили певица Ариана Гранде, актрисы Энн Хэтэуэй, Линдси Лохан, Селена Гомес и модель Хейли Бибер.

Автор статьи считает, что гладкие пучки и высокие хвосты визуально омолаживают лицо из-за натянутых с помощью резинки волос. При этом Робин отметила, что многие парикмахеры называют такие прически блеф-пучком или блеф-хвостом, поскольку эффект схож с блефаропластикой.

В ноябре2024 года стилистка по волосам Клара Первис назвала лучшие визуально омолаживающие стрижки.

.
