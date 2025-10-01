Забота о себе
18:31, 1 октября 2025Забота о себе

Раскрыта приближающая инфаркт ошибка при лечении гипертонии

Врач Байдина назвала отказ от регулярного приема лекарств ошибкой при гипертонии
Наталья Обрядина1

Фото: A3pfamily / Shutterstock / Fotodom

Люди с гипертонией при лечении заболевания часто совершают одну ошибку, приближающую инфаркт и деменцию, заявила кардиолог, кандидат медицинских наук Валентина Байдина. Ее слова приводит издание «Доктор Питер».

Врач назвала главной ошибкой гипертоников отказ от регулярного приема лекарств и измерения артериального давления. Она предупредила, что коварство этого заболевания заключается в том, что оно долгое время протекает практически бессимптомно.

По словам Байдиной, человек годами может жить с повышенным давлением и не придавать этому значения, даже если подозревает о наличии проблемы, потому что считает ее несерьезной. Однако за время без лечения по сердцу и сосудам будет нанесен очень серьезный удар.

«Длительное повышение давления приводит к снижению тонуса сосудов и нарушению кровообращения. Первой принимает удар сердечная мышца, которой приходится постоянно перерабатывать, чтобы поддерживать нормальное кровоснабжение организма», — объяснила специалистка. Из-за этого, по ее словам, возрастает риск сердечной недостаточности, инсульта и инфаркта миокарда.

Чтобы избежать подобных последствий, кардиолог призвала обязательно принимать препараты, дозировку которых должен подбирать лечащий врач исходя из особенностей и показателей здоровья пациента.

Ранее врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев назвал способ распознать приближающийся инфаркт. По его словам, предвестником патологии может быть появление болей «грудной жабы», то есть стенокардии, и боли за грудиной при физической нагрузке.

