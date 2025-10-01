Забота о себе
08:30, 1 октября 2025Забота о себе

Раскрыты толкающие мужчин стать куколдами причины

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jcomp / Freepik

Психолог Джастин Ламиллер и сексолог Адреена Уинтерс перечислили причины, которые могут подтолкнуть мужчин стать куколдами. Их слова цитирует LadBible.

Ламиллер объяснил, что куколды возбуждаются, наблюдая со стороны за сексом своей партнерши с другим мужчиной. По его мнению, удовольствие в этом процессе доставляют те же стимулы, что есть в порке или других БДСМ-практиках. Кроме того, он заметил, что чаще подобные эксперименты нравятся мужчинам с консервативными взглядами.

Уинтерс добавила, что чаще всего у людей нет четкой причины, по которой они хотят попробовать эротическую игру с элементом измены. По ее словам, они просто хотят разнообразить сексуальную жизнь и ищут разные способы удовлетворения. Тем не менее сексолог предупредила, что становиться куколдом стоит только в том случае, если между партнерами абсолютное доверие и понимание. Если этого нет, то удовольствия от процесса никто не получит, заключила Уинтерс.

Ранее британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд заявила, что в последние десять лет в порноиндустрии катастрофически не хватает актеров мужского пола. По ее словам, мужчины не приходят на кастинги и не хотят сниматься в фильмах для взрослых.

    Все новости