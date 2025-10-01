Росгвардия показала на видео уничтожение пункта управления РЭБ ВСУ под Харьковом

Росгвардейцы показали видео уничтожения командного пункта РЭБ ВСУ под Харьковом

Артиллеристы Росгвардии уничтожили пункт управления РЭБ Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Видео ликвидации в Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как по расположенному на улице села пункту управления наносится удар. О детонации свидетельствуют огонь и дым. В ведомстве отметили, что уничтожение цели точным огнем орудий подтверждается кадрами объективного контроля.

Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии уничтожил замаскированную огневую позицию украинских войск.