19:04, 1 октября 2025Экономика

Россиян предупредили о главной опасности зимой на даче

Садовод Туманов: Главную опасность зимой на даче представляет электричество
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Главную опасность зимой на даче представляет электричество. О серьезном поводе для беспокойства предупредил россиян председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1».

Эксперт пояснил, что проводку в садовых домах часто делают любители, а не профессиональные электрики. Поэтому на загородных участках выше риск короткого замыкания.

Туманов посоветовал россиянам на время длительного отсутствия обесточивать дом. Помимо этого, специалист призвал правильно топить печь во время поездок на дачу в период холодов. «В традиционных печах опасно слишком рано закрывать заслонку, пока дрова не прогорят полностью. Если вы не уверены в своих навыках, стоит выбрать более безопасный вариант», — предостерег садовод.

Ранее эксперты призвали россиян провести ряд работ на даче до наступления холодов. Среди необходимых действий перечислили внесение удобрений, посев овощей и мульчирование почвы.

