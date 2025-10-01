Россия
12:13, 1 октября 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили об опасности распространенного в стране изделия

Преподаватель РТУ МИРЭА Михалев предупредил об опасности браслетов с чипами
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

фото: Designed by Freepik

Силиконовые браслеты с RFID-чипами могут быть потенциально опасными для пользователей, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев. По его словам, основная проблема кроется в качестве силикона, который не всегда предназначен для постоянного контакта с кожей.

«Речь идет о силиконовых браслетах с RFID-чипами, которые массово используются в школах, фитнес-клубах, на транспорте и курортах. Приблизительный оборот в 10 миллионов таких браслетов в стране — это не только вопрос удобства, но и значительный риск для здоровья, особенно детей», — подчеркнул Михалев.

Ключевая проблема, по его мнению, в отсутствии сертификации таких изделий именно как продукции, которая контактирует с кожей.

«Стремление максимально удешевить производство, часто за счет закупки сырья в Китае без должного контроля качества, приводит к печальным последствиям: кожа на запястье может краснеть, воспаляться и покрываться раздражением», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Пока нет специальной сертификации Михалев призвал россиян, быть внимательными. На изделия из опасного для кожи технического силикона могут указывать низкая цена, стойкий химический запах, липкость и неспособность браслета вернуть форму после сильного растягивания.

Ранее врач предупредила россиянок об опасности неправильно подобранного бюстгальтера. Терапевт считает, что данный предмет гардероба не должен сдавливать грудь. По ее словам, бюстгальтер неподходящего размера замедляет кровоток и кровообращение, вызывая тем самым болевые ощущения и раздражение кожи.

