Россиян предупредили об опасности распространенного в стране изделия

Преподаватель РТУ МИРЭА Михалев предупредил об опасности браслетов с чипами

Силиконовые браслеты с RFID-чипами могут быть потенциально опасными для пользователей, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев. По его словам, основная проблема кроется в качестве силикона, который не всегда предназначен для постоянного контакта с кожей.

«Речь идет о силиконовых браслетах с RFID-чипами, которые массово используются в школах, фитнес-клубах, на транспорте и курортах. Приблизительный оборот в 10 миллионов таких браслетов в стране — это не только вопрос удобства, но и значительный риск для здоровья, особенно детей», — подчеркнул Михалев.

Ключевая проблема, по его мнению, в отсутствии сертификации таких изделий именно как продукции, которая контактирует с кожей.

«Стремление максимально удешевить производство, часто за счет закупки сырья в Китае без должного контроля качества, приводит к печальным последствиям: кожа на запястье может краснеть, воспаляться и покрываться раздражением», — заявил собеседник «Ленты.ру».

Пока нет специальной сертификации Михалев призвал россиян, быть внимательными. На изделия из опасного для кожи технического силикона могут указывать низкая цена, стойкий химический запах, липкость и неспособность браслета вернуть форму после сильного растягивания.

