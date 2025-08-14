Врач предупредила россиянок об опасности неправильно подобранного бюстгальтера

Терапевт Павлова: Неправильно подобранный бюстгальтер замедляет кровообращение

Врач общей практики Елена Павлова предупредила россиянок об опасности неправильно подобранного бюстгальтера. Соответствующий комментарий приводит NEWS.ru.

Терапевт считает, что данный предмет гардероба не должен сдавливать грудь. По ее словам, бюстгальтер неподходящего размера замедляет кровоток и кровообращение, вызывая тем самым болевые ощущения и раздражение кожи. «Те же самые последствия могут быть при длительном ношении либо когда женщины спят в бюстгальтере», — уточнила она.

В связи с этим медик призвала читательниц делать выбор в пользу топов и бюстгальтеров без косточек. Также она посоветовала отказаться от нижнего белья вовсе. В то же время Павлова отметила пользу бюстгальтеров для обладательниц большой груди. «Польза, безусловно, есть, так как при большой груди бюстгальтер помогает распределить нагрузку на позвоночник. При занятии спортом большая грудь может быть травмирована, поэтому бюстгальтер — это своеобразная защита», — объяснила специалист.

Ранее основательница и генеральный директор бренда женского нижнего белья Evelyn & Bobbie Бри Маккин раскрыла опасность бюстгальтеров и назвала худший фасон.