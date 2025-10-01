Путешествия
20:39, 1 октября 2025Путешествия

Россиянам предложили пляжные туры в октябре за 39 тысяч рублей с перелетом

АТОР: Отдохнуть в октябре можно за 70–100 тысяч рублей на двоих с перелетом
Алина Черненко

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Соотечественники могут выгодно отдохнуть в октябре, посетив пять пляжных направлений, включая юг России. Соответствующие предложения размещены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В числе доступных стран оказались Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Таиланд. Туры туда стоят около 150 тысяч рублей на двоих. Тем временем в Сочи можно отдохнуть в октябре за 77 тысяч рублей на двоих (примерно 39 тысяч рублей с человека) с перелетом на десять ночей и размещением в четырехзвездочном отеле.

В десятку бюджетных пляжных направлений на осень также попали индийский курорт Гоа, Шри-Ланка, Катар, Вьетнам и китайский Хайнань.

Ранее сообщалось, что пакетный отдых в Турции в сентябре 2025 года подешевел на 7,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средний чек тура с перелетом в первый месяц осени составил 198,5 тысячи рублей.

    Все новости