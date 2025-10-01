Россиянам рассказали о позволяющем автоматически изымать водительские права законе

Юрист Хаминский: Новый закон позволит изымать водительские права автоматически

С 1 марта 2027 года вступит в силу новый закон, который расширит полномочия ГИБДД по отзыву и аннулированию водительских прав по медицинским показаниям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.

Юрист напомнил, что основными причинами для аннулирования водительского удостоверения являются выявление подложности документов, на основании которых было выдано ВУ, наличие у водителя медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортным средством, а также смерть владельца водительского удостоверения. Однако выявить медицинские противопоказания было возможно только раз в 10 лет, когда водитель менял права на новые в связи с истечением срока действия, добавил он.

«По новому закону, если при диспансеризации, медосмотре, визите в поликлинику у автомобилиста выявляются признаки медицинского противопоказания к вождению, водитель будет направлен на внеочередное обследование. К таким заболеваниям относятся психические, а так же нарушения зрения и опорно-двигательного аппарата. Если на таком обследовании заболевание подтвердится, данные об этом заносятся в базу Минздрава, а сведения автоматически передаются в ГИБДД, которая и аннулирует права», — прокомментировал юрист.

Неявка на внеочередное обследование также приведет к аннулированию водительского удостоверения. Александр Хаминский юрист

Эксперт подчеркнул, что в базе данных будет зафиксировано наличие медицинских показаний для лишения прав, а не сам диагноз. Кроме того, закон предполагает цифровизацию медицинских справок — их переведут в электронный формат и подключат к единой базе Минздрава, отметил он. Это позволит передавать информацию о состоянии здоровья водителя напрямую в ГИБДД, заключил Хаминский.

