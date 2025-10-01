Экономика
07:51, 1 октября 2025Экономика

Россиянам рассказали о работе спецкнопки для борьбы с мошенниками

РИА Новости: Спецкнопка в приложении банка позволит сообщить об инциденте ЦБ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Спецкнопки в приложениях банков позволят жертвам мошенничества заблокировать карту, оформить справку для правоохранительных органов и сообщить об инциденте в Банк России (ЦБ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на опрошенных представителей кредитных организаций.

«Клиент сможет отметить транзакцию как мошенническую в истории операций в мобильном приложении. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки», — сообщили в пресс-службе ВТБ.

Отмечается, что наличие специальной кнопки 1 октября стало обязательным для приложений банков.

О том, что крупные российские банки должны будут осенью добавить в свои мобильные приложения специальный функционал, позволяющий клиентам оперативно заявлять о мошенническом переводе стало известно в начале года.

    Обсудить
