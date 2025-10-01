Россияне потушили Вечный огонь на Марсовом поле и попали на видео

В Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как двое молодых людей подходят к Вечному огню. Сначала они пытаются согреть руки. Затем они гасят огонь.

Жители Северной столицы обратились в полицию после случившегося. Злоумышленников объявили в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что в Свердловской области начали проверять детей, которые пожарили зефир на Вечном огне.

Еще раньше в Челябинской области возбудили дело в отношении вандалов, готовивших яичницу на Вечном огне.