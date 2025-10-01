Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:55, 1 октября 2025Россия

Россияне потушили Вечный огонь на Марсовом поле и попали на видео

В Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге двое неизвестных потушили Вечный огонь на Марсовом поле. Действия россиян попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На представленных кадрах видно, как двое молодых людей подходят к Вечному огню. Сначала они пытаются согреть руки. Затем они гасят огонь.

Жители Северной столицы обратились в полицию после случившегося. Злоумышленников объявили в розыск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что в Свердловской области начали проверять детей, которые пожарили зефир на Вечном огне.

Еще раньше в Челябинской области возбудили дело в отношении вандалов, готовивших яичницу на Вечном огне.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

    Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

    Моргенштерн закрыл бизнес в России

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Суд вынес приговор известному российскому писателю

    Россиян предупредили об опасности распространенного в стране изделия

    В Венгрии заявили о превращении Евросоюза в НАТО

    Жена Джастина Бибера появилась на публике в кружевных трусах

    Оценена длительность накрывшей Землю магнитной бури

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости