Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

Российский турист прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и чудом выжил. Об этом пишет портал People.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 29 сентября. Соотечественник был в составе группы из 14 человек, которые плавали в природном бассейне водопада Он Чао в Мандалае, Мьянма. Как сообщили в полиции, пятерых туристов внезапно унесло течением. Две женщины врезались в валуны и не выжили, еще две путешественницы из Мьянмы и США пропали без вести.

Между тем 43-летний россиянин Андрей спасся, застряв между камнями. Спасатели нашли мужчину, который стонал от боли, привязали его к лодке и доставили в больницу.

Ранее спускавшийся по отвесной скале турист чудом выжил, проведя два дня на мокрых камнях за водопадом в США. Во время экстремального спуска мужчина угодил в стремительный поток воды.

